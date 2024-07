Meta Quest : Meta va permettre aux enfants d’interagir avec des adultes… sous contrôle parental

Le titre de cet article a de quoi déclencher de nombreux « trigger warning », et pourtant, à y regarder de plus près, il n’y a pas de quoi sauter au plafond. Meta va désormais permettre aux enfants d’interagir avec d’autres utilisateurs (potentiellement adultes) en réalité virtuelle… mais avec l’approbation parentale. Cette prochaine mise à jour permettra aux parents d’approuver individuellement chaque utilisateur avec lequel leur enfant de 10 à 12 ans pourra interagir (appels, discussions, participation à des expériences VR sur Quest), une mesure qui sera bien sûr très pratique dans un cadre familial étendu (le petit-fils pourra jouer en VR avec son grand-père par exemple). Auparavant, Meta interdisait aux enfants de cette tranche d’âge d’utiliser les chats, de passer des appels ou d’inviter d’autres personnes à des jeux.

L’an dernier, Meta avait déjà abaissé l’âge minimum pour utiliser ses casques Quest, passant cette limite de 13 à 10 ans, toujours en exigeant une approbation parentale pour créer un compte Meta (compte que les parents peuvent continuer de contrôler). Les nouveaux comptes pour mineurs ne montreront pas de publicités par défaut et recommanderont uniquement des jeux et des applications appropriés à l’âge de l’enfant. Cette modification des règles a été décidée à un moment sensible pour Meta, le gouvernement fédéral intensifiant son examen des conditions de sécurité des enfants sur des plateformes de réseau social comme Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat et Discord.