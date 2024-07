Galaxy Watch Ultra : boitier en titane, verre saphir et des fonctions orientées vers les activités physiques

Samsung monte de gamme : la Galaxy Watch Ultra se dévoile comme la concurrente directe de l’Apple Watch Ultra : boitier rond en titane de grade 4 (12,1mm d’épaisseur et un poids total de 61 grammes), écran OLED recouvert d’un verre en saphir ultra résistant, protection MIL-STD 810H de niveau militaire (contre les gros chocs notamment), et bien sûr la certification IP68. La Galaxy Ultra est la toquante des ultra-baroudeurs : résistance à des températures allant de -20 ° à +55°C, capable de fonctionner sans accrocs de -500 à plus de 9000 mètres d’altitude (L’Everest vous attend), certification 10 ATM (plongée), autonomie d’environ 4 jours (batterie 590 mAh) et pour couronner le tout, une luminosité maximale de 3000 cd/m² qui devrait permettre une clarté d’affichage optimale même en plein soleil. Pour les baroudeurs on vous dit…

La Galaxy Watch Ultra s’inspire souvent de l’Apple Watch Ultra, notamment avec un bouton d’action qui à l’instar de la toquante d’Apple permet de lancer des sessions sportives (cent disciplines reconnues). Samsung promet que l’IA intégrée est capable d’adapter la capture de données physiques (bpm, VO2 Max, température ) aux différents types d’activités proposés. Le processeur W1000 de Samsung (gravé en 3 nm) s’assure que les algorithmes travaillent en temps réel.

Les différents coloris de boitier et de bracelets disponibles

De nombreux capteurs « BioActive » sont présents, avec bien entendu un ECG encore amélioré et la montre peut même fournir l’âge corporel de son porteur (AGEs). Enfin, la Galaxy Warch Ultra dispose du Bluetooth 5.3, du wifi, d’un GPS double-bande et de la 4G. Cette montre connectée haut de gamme sera disponible au prix de 699 euros, soit un montant bien plus doux que celui de l’Apple Watch Ultra (900 euros).