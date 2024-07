Les Etats-Unis démantèlent une ferme à bots russe alimentée par l’intelligence artificielle

Les responsables américains et leurs alliés viennent d’annoncer le démantèlement d’une ferme à bots russe supervisée par l’intelligence artificielle. Cette ferme de bots alimentait près de 1 000 comptes diffusant sur X de la désinformation et des déclarations pro-russes. Il semble que cette opération de désinformation massive ait été approuvée par le Service fédéral de sécurité de la Russie, l’objectif étant de créer des « avatars » particulièrement réalistes sur les réseaux sociaux, ces derniers diffusant avec un semblant de légitimité de fausses informations pro-russes. Les autorités ont saisi des domaines utilisés pour générer des adresses e-mail pour les comptes de ces bots, tandis que X a (enfin) suspendu les comptes identifiés. A noter que le réseau social supervisé par Elon Musk a accepté de coopérer lors de l’enquête (pouvait-il faire autrement ?).

Le FBI, ainsi que les autorités néerlandaises et canadiennes de cybersécurité, ont indiqué dans leur rapport d’enquête que la ferme de bots utilisait un outil logiciel baptisé « Meliorator », outil capable de créer en masse des « personas » ayant une apparence authentique, de générer des messages et des images, et évidemment de produire de fausses informations soutenant la politique de la Russie. Malgré les efforts entrepris, le ministère de la Justice recherche encore 968 comptes impliqués dans cette opération. L’utilisation de noms de domaine basés aux États-Unis par la ferme à bots a violé la loi sur les pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale tandis que le financement de ces activités a enfreint les lois fédérales sur le blanchiment d’argent.

De nombreux faux profils imitaient des utilisateurs Américains, avec des photos de visage générées par IA et des noms à consonance américaine. Ces bots diffusaient des vidéos de Vladimir Poutine justifiant les actions de la Russie en Ukraine, des publications qui étaient ensuite partagées par d’autres bots. Bien que cette ferme à bots se soit limitée à X, le projet des cyber-attaquants était bien de l’étendre à d’autres plateformes.