Débits mobiles : Bouygues Telecom et SFR obtiennent les meilleurs résultats

nPerf a évalué les performances mobiles des principaux opérateurs français en fonction de plusieurs critères (débit descendant, montant, latence, navigation web et streaming YouTube). Et aussi étonnant que cela puisse paraitre, Bouygues Telecom et SFR sortent vainqueur de ce comparatif (couvrant le premier semestre 2024). Les scores nPerf sont de 97 445 points pour Bouygues Mobile, 96 899 points pour SFR, 95 349 points pour Orange et 84 336 pour Free. Souvent critiqué, SFR trouve ici une petite revanche, d’autant que l’opérateur est même devant tout le monde pour le débit descendant (121,68 Mb/s), même si Orange n’est qu’à un cheveux derrière (121,10 Mb/s) . A l’autre bout du spectre, le très médiatique Free s’avère franchement distancé et ne parvient pas à dominer la moindre catégorie de test. D’ordinaire dominateur, Orange doit se contenter d’un très bon résultat pour les débits descendants et d’une place en tête pour la navigation en ligne.

A noter toutefois qu’Orange activé la 5G pour tous ses abonnés à partir du 3 juin (pour une durée limitée), un cadeau qui est sans doute arrivé trop tard dans le semestre pour inquiéter SFR et Bouygues Telecom.