Un homme abat un drone de livraison en Floride… parce qu’il pensait être surveillé

Les drones de livraison sont peut-être un progrès, mais un progrès qu’il sera sans doute difficile d’implanter aux Etats-Unis étant donné le nombre d’armes en circulation dans le pays de l’Oncle Sam. Pourquoi donc ? Parce que le drone s’accommode mal du sens aigu de la propriété : il y a quelques jours, un homme habitant en Floride n’a ainsi pas hésité à abattre un drone de livraison de la société Walmart… parce que ce dernier volait tout près de sa maison, si près que l’individu a cru que le drone le surveillait ! Malgré ses explications, l’homme passablement énervé a été arrêté par la Police locale.

La publication de ce fait divers s’accompagne d’une information saisissante : ce ne serait pas la première fois que des drones de livraison Walmart, Amazon ou Google seraient ainsi abattus ! La multiplication de ces incidents pourraient aussi remettre en cause le modèle économique des drones de livraison, car à la destruction d’un engin coûtant entre 2500 et 5000 dollars (selon les modèles) se rajoute la perte du colis destiné à la livraison. Sachant en plus que la livraison par drone coûterait en moyenne 20 fois plus cher que la livraison par camion…