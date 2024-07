Galaxy Buds 3 : un leak d’unboxing dévoile le design des nouveaux intras de Samsung

Dans quelques heures, d’un événement Unpacked à Paris, Samsung dévoilera une large gamme de nouveaux produits. Et autant dire que tout ou presque a déjà fuité, tant du côté du design de ces appareils que de leur fiche technique. C’est au tour des Galaxy Buds 3 de se dévoiler lors d’une séquence d’unboxing publiée sur X par un certain OnlyTechAE. Le leak confirme les rumeurs les plus récentes, soit un accessoire aux formes arrondies (proches des AirPods) et aux teintes grises ou blanches, les boitiers de charge dotés d’un panneau supérieur transparent permettant donc de voir les intras à l’intérieur (à la façon des Nothing Ear) et une finition globale proche du métal brossé.

Shhhh 🫢 hello there the white and gray edition of the upcoming galaxy buds 3 is here what you think of this design? @TheGalox_ @AnxiousHolly pic.twitter.com/1ZwxfMu2Ku — OnlyTechAE 𝕏 (@OnlyTechAE) July 8, 2024

And here’s the unboxing the gray color which one you like?@TheGalox_ @AnxiousHolly pic.twitter.com/Tt81e5LMW1 — OnlyTechAE 𝕏 (@OnlyTechAE) July 8, 2024

A noter que seule la version « Pro » des Galaxy Buds 3 serait équipée d’embouts isolants. De nombreux détails avaient déjà fuité concernant le look de ces nouveaux écouteurs, mais c’est bien la première fois qu’un leak dévoile les Galaxy Buds 3 dans sa forme finale (il ne s’agit pas ici de prototypes mais bien d’un modèle commercial). Rendez-vous dans quelques heures donc pour les détails techniques.