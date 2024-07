Amazon annonce un nouveau Echo Spot et améliore le son

Quelques jours avant le Prime Day 2024, Amazon a décidé de (re)lancer Echo Spot, une nouvelle version de son réveil connecté avec une meilleure qualité sonore et Alexa. Le premier modèle avait vu le jour en 2017.

L’Echo Spot original avait un écran de 2,5 pouces pouvant afficher des vidéos et des photos, et embarquer une caméra. La nouvelle version 2024 de l’Echo Spot est dépourvue d’écran vidéo et de caméra. À la place, on retrouve un haut-parleur sur la partie inférieure et un écran tactile sur la partie supérieure qui peut afficher l’heure, les informations météorologiques, les titres des chansons et bien plus encore. Vous pouvez également contrôler des appareils domestiques intelligents avec le nouvel Echo Spot et il prend en charge l’assistant numérique à commande vocale Alexa d’Amazon.

Amazon promet que son nouvel appareil est doté d’un matériel amélioré, avec « des images encore meilleures et une qualité audio améliorée ». Il est également capable de configurer et de contrôler les appareils Matter, tout comme l’Echo Dot et l’Echo Pop, ainsi que les connexions Wi-Fi (2,4 et 5 GHz), Amazon Sidewalk et le Bluetooth Low Energy Mesh.

Il y a également un bouton physique pour désactiver le micro, ainsi que des boutons de contrôle du volume. L’écran peut être réglé sur l’une des six couleurs proposées (orange, violet, magenta, citron vert, sarcelle et bleu), ainsi que sur des cadrans d’horloge personnalisables.

L’écran tactile carré de 2,83 pouces (240 x 320 pixels) n’est pas conçu pour les appels vidéo ou la diffusion de vidéos venant de plateformes de streaming. Il permet toutefois le contrôle de la lecture de musique ou faire apparaître des commandes tactiles lorsque vous souhaitez allumer ou éteindre une lumière à l’aide d’Alexa.

Il est possible de commander dès maintenant l’Echo Spot sur Amazon au prix de 54,99€. Il s’agit d’un tarif de lancement, disponible jusqu’au 17 juillet. Après, ce sera 94,99€.