Animeflix, un énorme site pirate d’animes, ferme brutalement sans explications

Des milliers de fans d’anime ont été stupéfaits de constater que l’énorme site pirate Animeflix, spécialisé en animés, a fermé volontairement sans fournir d’explication. Les opérateurs du site ont annoncé la fermeture sur un serveur Discord qui comptait alors 35 000 membres. Avant sa fermeture, Animeflix attirait des millions de visites mensuelles et était apprécié pour son interface épurée, au point même d’être souvent décrit comme le « Netflix de l’anime ».

En l’absence de raisons officielles, TorrentFreak a suggéré qu’Animeflix faisait face ces derniers mois à une importante pression juridique, notamment de la part de sociétés comme Netflix, Disney et Warner Bros. Ces entreprises ont obtenu récemment une injonction contre plusieurs sites de piratage, y compris Animeflix, ce qui avait provoqué des interruptions temporaires de service. Malgré ces mesures, le site avait continué à fonctionner grâce à un simple changement de nom de domaine, et ce jusqu’à sa fermeture soudaine.

Cette fermeture abrupte du site a été un choc pour la communauté des fans d’animés, de nombreux utilisateurs d’Animeflix comptant sur le site pour accéder rapidement aux nouveaux animes ou pour suivre les séries sur de longue période. Le plus probable est qu’Animeflix revienne à la surface avec une autre adresse URL et un autre nom de domaine, de quoi ralentir un peu plus les procédures judiciaires en cours.