OpenAI a caché aux autorités US le piratage d’un forum interne en 2023

Voilà qui ne va pas améliorer la réputation un poil sulfureuse de la plus grande société d’IA au plan mondial. On vient d’apprendre en effet qu’OpenAI a été victime d’un grave incident de sécurité l’an dernier : un pirate a réussi à infiltrer un forum interne utilisé par les employés pour discuter des technologies de l’entreprise. Le cyber-malandrin n’est pas parvenu à accéder aux systèmes contenant des modèles d’IA ou des données clients, mais l’incident aurait dû être rapporté aux autorités. OpenAI a pourtant choisi de ne pas informer le FBI ou les forces de l’ordre, estimant que le pirate était un individu isolé plutôt qu’un agent soutenu par un État. Les employés ont bien été informés de l’affaire au mois d’avril 2024, mais rien n’a filtré au-delà des murs de l’entreprise.

Cette violation de sécurité explique peut-être pourquoi OpenAI a embauché récemment l’ancien directeur de la NSA, Paul Nakasone. Ce dernier a rejoint le conseil d’administration d’OpenAI dans le but déclaré de renforcer la cybersécurité de la firme. Plusieurs experts et analystes en sécurité, à commencer par le lanceur d’alerte Edward Snowden, ont exprimé leurs préoccupations concernant d’éventuelles collaborations entre le gouvernement américain et OpenAI. John Scott-Railton de Citizen Lab a quant à lui remis en question les décisions de l’entreprise relatives aux menaces sur la sécurité nationale.