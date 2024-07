Le jeu Kien sort sur Game Boy Advance… 22 ans après son annonce !

On ne doit pas être très loin du record de durée entre l’annonce d’un jeu et sa commercialisation effective. Enfoncés Duke Nukem Forever ou L.A. Noire : c’est le jeu d’un petit studio italien qui fait aujourd’hui la petite histoire du jeu vidéo. Kien a en effet été annoncé il y a 22 ans… pour la console Game Boy Advance ! Et 22 ans plus tard, le hack’n slash est enfin disponible sur ce même support, sachant que la production de GBAs a été arrêtée en 2009 !

Le développement de Kien a démarré en 2002. Le petit studio AgeOfGames se lance sur la plateforme GBA, alors immensément populaire. Deux ans plus tard, le développement du jeu est quasi terminé, mais finalement, l’éditeur estime que sa commercialisation ferait peser un risque financier si bien que la sortie de Kien est annulée. Suite à cette désillusion, AgeOfGames décide de s’orienter vers les jeux éducatifs, un changement de cible qui durera plusieurs années. Et puis voilà que l’éditeur incube8 Games, spécialisé dans le rétrogaming, décide de récupérer Kien et de le lancer sur la défunte GBA. Comme quoi il ne faut jamais désespérer de rien…

Kien est disponible à la vente sur le site de l’éditeur au prix excessif de 60 dollars.