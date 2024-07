Amazon (AWS) va construire un cloud pour les données ultra-secrètes en Australie

Des données ultra-secrètes d’agences militaires et de renseignement australiennes seront stockées dans un cloud conçu tout spécialement par Amazon, a annoncé l’Australie en dévoilant un accord s’élevant à 1,3 milliard de dollars.

Le gouvernement australien a indiqué qu’Amazon Web Services (AWS), entité chargée de gérer le cloud d’Amazon, concevra un cloud top secret pour les agences militaires et de renseignement du pays. Selon un communiqué du gouvernement, cela permettra « une plus grande interopérabilité et une collaboration plus approfondie avec les États-Unis », l’un des plus fidèles alliés militaires de l’Australie.

La responsable des services secrets australiens, Rachel Noble, a déclaré que le cloud permettra également de seconder Redspice, son programme de défense et de renseignement en matière de cybersécurité. Amazon construira trois data centers dans l’immense île-continent.

Mike Bareja, directeur adjoint de l’unité cyber, technologie et sécurité du groupe de réflexion ASPI, a déclaré que le contrat d’AWS répondrait à l’impératif stratégique des alliés de l’Indo-Pacifique, y compris les Cinq Yeux et le plus petit groupe Aukus, de créer une plateforme pour le partage de données qui va au-delà du partage sécurisé de documents classifiés.

AWS s’est forgé une solide position dans les contrats top secret de cloud dans le monde entier depuis que le groupe a remporté un contrat de 600 millions de dollars avec les services de renseignement américains en 2013. Ce contrat a ensuite été étendu à d’autres entreprises, dont Microsoft et IBM.