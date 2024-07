Le Meta Quest peut désormais afficher jusqu’à 6 fenêtres, dont 3 librement positionnables

Meta continue de cumuler les fonctions permettant de rapprocher le Meta Quest de l’Apple Vision Pro. Récemment, Meta a dévoilé une nouvelle fonction du casque permettant de placer librement les fenêtres, ce qui est l’un des points forts de visionOS. Ce 4 juillet, Mark Zuckerberg a présenté sur Threads une version améliorée de cette fonctionnalité, permettant cette fois d’afficher jusqu’à 6 fenêtres au maximum au lieu de trois. Mieux encore, cette nouveauté est en cours de déploiement.

Contrairement au Vision Pro, qui permet un placement totalement libre des fenêtres et de les maintenir en place (dans l’environnement réel) même lorsque l’utilisateur se déplace, les casques Meta Quest étaient jusqu’ici limités à trois fenêtres positionnées côte à côte. La V67 de l’OS du Meta Quest supporte désormais une combinaison de trois fenêtres fixes et trois fenêtres mobiles. Bien que le rendu visuel de ces fenêtres ne soit pas aussi fignolé que celui du Vision Pro, cette amélioration représente une amélioration sensible pour les Meta Quest 2&3. Pour rappel, le Meta Quest 3 est disponible sur Amazon au prix de 549 euros.