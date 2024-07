La série Horizon Zero Dawn dans l’impasse après une enquête sur le showrunner Steve Blackman ?

Sony peine à accoucher de contenus média en relation avec ses jeux phares. La série God of War et le film Ghost of Tsushima sont toujours en pré-production, mais c’est désormais le plus grand flou concernant la série Horizon Zero Dawn. Le site du magazine Rolling Stone vient en effet de publier une enquête sur le showrunner de la série Steve Blackman, et les conclusions sont à ce point accablantes que l’on voit mal comment Sony va pouvoir renouveler sa confiance au réalisateur après de telles révélations. Les éléments rapportés par la journaliste Cheyenne Roundtree ont même conduit à la mise en pause des séries Horizon Zero Dawn et Orbital, toutes deux dirigées par Steve Blackman.

Le showrunner, à qui l’on doit l’excellent The Umbrella Academy sur Netflix est en effet accusé de comportements manipulateurs et profondément toxiques sur les tournages, un tableau peu amène confirmé par plusieurs sources. L’une des personnes se disant victimes des agissements de Blackman a même déposé une réclamation au service des ressources humaines. Pour l’instant, ni Sony Pictures ni Netflix n’ont réagi à ces graves accusations, mais la suspension de la série Horizon Zero Dawn semble déjà indiquer que certaines décisions ont été prises en interne. Sony va t-il changer de showrunner (chose courante dans le secteur du streaming) ou mettre en pause indéfinie sa série ? Au vu de la popularité de Aloy, la seconde option semble peu probable…