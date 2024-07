Le Japon a abandonné les disquettes pour ses systèmes gouvernementaux

Les disquettes, qui étaient autrefois courantes dans les systèmes informatiques des années 80/90 (et même encore au début des années 2000), sont encore utilisées dans quelques rares parties du monde, mais le Japon ne fait plus partie de cette liste de retardataires. L’Agence numérique du Japon vient en effet d’annoncer la suppression des disquettes de ses systèmes informatiques gouvernementaux, à l’exception d’un système environnemental dédié au recyclage des véhicules. Le ministre du numérique, Taro Kono, a indiqué que la transition vers des technologies plus modernes était déjà en cours.

Quelques 1 900 systèmes gouvernementaux japonais dépendaient il y a peu des disquettes, des télécopieurs, des CD voire des MiniDiscs. L’initiative du Japon n’est pas un cas isolé : l’armée américaine a ainsi abandonné il y a quelques années les disquettes 8 pouces qui étaient utilisées jusqu’en 2019 pour son Système de commande et de contrôle automatisé stratégique (SACCS). Généralement, la disquette « survit » dans un environnement logiciel fortement dépendant, c’est à dire que le logiciel qui fait tourner tel ou tel service (en général gouvernemental ou administratif) a été conçu en fonction d’un stockage sur floppy disk. Changer de système de stockage revient alors souvent à changer le logiciel d’où parfois une durée de transition un peu longue.