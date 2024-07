LG rachète Homey pour la domotique et concurrencer Samsung

LG annonce le rachat d’Athom, une société néerlandaise surtout connue pour sa plateforme de maison intelligente Homey. Le groupe prend pour l’instant une part à hauteur de 80%. Les 20% restants seront acquis au cours des trois prochaines années. Le montant n’est pas dévoilé publiquement.

Acquisition d’Athom (Homey) par LG

L’accord a été conclu pour élargir l’écosystème de la domotique de LG et devrait lui permettre de mieux rivaliser avec la plateforme SmartThings de Samsung. LG prévoit d’intégrer la connectivité Homey existante — qui prend en charge les appareils intelligents de Sonos, Ikea, Aqara, Philips Hue et autres — dans ses appareils par le biais de sa plateforme domestique intelligente ThinQ.

Selon Homey, ses utilisateurs pourront bientôt contrôler les appareils LG compatibles avec ThinQ via la plateforme. Homey a développé une base d’utilisateurs significative depuis sa création en 2014, avec son hub domestique intelligent phare Homey Pro capable de se connecter à plus de 50 000 appareils via du Wi-Fi, Bluetooth, Z-Wave, Matter et Thread.

LG dit qu’Athom continuera à fonctionner comme une entreprise indépendante après l’acquisition, en conservant sa marque et ses opérations actuelles. Il s’agit d’une démarche similaire à l’acquisition de SmartThings par Samsung pour 200 millions de dollars en 2014, qui a depuis vu Samsung intégrer la prise en charge multi-connectivité de SmartThings dans les barres de son, les téléviseurs, les réfrigérateurs intelligents, les moniteurs, et plus encore.

« En tirant parti de la synergie entre les deux entreprises, nous allons développer notre écosystème ouvert et nos services d’intégration externe, dans le but d’offrir aux clients des expériences spatiales plus diverses et multidimensionnelles », a déclaré Jung Ki-hyun, vice-président exécutif et directeur du Platform Business Center de LG.

Comme dit précédemment, ni LG ni Athom ne dévoilent publiquement le montant du rachat. Mais selon des estimations circulant dans la presse coréenne, le prix devrait être autour de 85 000 milliards de wons, soit 56,8 millions d’euros.