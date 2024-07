Marvel : la série d’animation What If…? n’ira pas au delà de la troisième saison

La série animée Marvel « What If…? » de Disney Plus se conclura donc avec sa troisième saison (à venir), alors même que les fans s’attendaient à des saisons en continu qui seraient diffusées en parallèle aux futurs projets de films live-action. Si l’on en croit le producteur exécutif Brad Winderbaum qui s’est exprimé dans les colonnes d’Entertainment Weekly, cette dernière saison sera la « conclusion d’une trilogie », et devrait explorer le multivers encore plus en profondeur que les deux premières saisons.

La fin de la série intervient dans une période d’incertitude pour la saga du multivers de Marvel, marquée par des retards à l’instar du film « Blade », sans oublier le développement en cours (particulièrement sinueux) du nouveau film « Les Quatre Fantastiques ». Malgré l’arrêt programmé de « What If…? » , les déclarations récentes de Kevin Feige suggèrent que les productions du MCU liées au multivers continueront encore pendant quelques années, après quoi ce sera le grand saut dans l’inconnu (et au vu du niveau de qualité actuel, ce ne sera sans doute pas plus mal…).