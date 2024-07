Face à la menace d’un ban de ses drones, DJI se diversifie avec l’Avinox Drive (eBike)

Face à la menace d’une interdiction de ses drones aux États-Unis en raison du Countering CCP Drones Act, DJI a pris la décision de diversifier ses offres de produits en entrant sur le marché des vélos électriques avec le système Avinox Drive. Ce dernier rivalise avec des marques établies comme Bosch et Shimano, en proposant un design léger de 2,52 kg (5,39 kg avec les batteries), un couple maximal de 105 Nm (850 W) et des options de batterie de 600 Wh ou 800 Wh. Le système comprend aussi une technologie de charge rapide GaN 3x, capable de recharger la batterie de 800 Wh à 75 % en 1,5 heure, et dispose également d’un engrenage planétaire et de pignons en polymère. DJI promet un équilibre quasi parfait entre taille, poids, puissance, le tout pour un fonctionnement très silencieux.

L’Avinox Drive offre quatre modes d’assistance standard—Auto, Eco, Trail et Turbo—ainsi qu’un mode Boost pour un gain de puissance supplémentaire. Il est doté d’un écran tactile OLED couleur de deux pouces pour contrôler ces modes d’assistance et accéder aux informations en temps réel. Les utilisateurs peuvent connecter leurs smartphones pour des fonctionnalités supplémentaires telles que l’enregistrement des données ou bien encore le partage et l’état/localisation en temps réel du vélo. Le système comprend également des contrôleurs sans fil avec connectivité Bluetooth au niveau du guidon. Le « comparo » fait mal aux appareils de Bosch et Shimano : l’Avinox Drive est plus léger, son couple est plus élevé et sa batterie dispose d’une plus grande capacité.

L’Avinox fera ses débuts avec l’Amflow PL, un VTT électrique (eMTB) de 19,2 kg. L’Amflow PL affiche des caractéristiques avancées telles qu’une structure à quatre barres, une géométrie de pointe, un amortisseur arrière co-développé avec FOX et un dérailleur arrière SRAM. Alors que les États-Unis semblent inexorablement se rapprocher de l’interdiction des drones DJI, le fabricant réagit sur un autre marché tout en soulignant de nouveau l’impact très négatif que cette interdiction pourrait avoir sur ses opérations, mais aussi pour ses clients. L’eMTB Amflow devrait être disponible en Europe d’ici le quatrième trimestre 2024 avec des prix allant de 7 000 à 12 000 euros.