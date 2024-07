Entraînement des IA : le Brésil oblige Meta à suspendre l’utilisation des données d’utilisateurs

Un organisme de régulation au Brésil a ordonné à Meta, maison-mère de Facebook et Instagram, de suspendre l’utilisation de données personnelles des utilisateurs de ses plateformes pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle.

Cette décision a été annoncée par l’Autorité nationale de protection des données (ANPD), qui a averti que Meta se verrait infliger une amende de 50 000 réais (environ 8 200 euros) par jour si elle ne respectait pas cette mesure préventive

Le Brésil est un marché majeur pour l’entreprise : dans le plus grand pays d’Amérique latine, quelque 109 millions de personnes ont un compte actif sur Facebook et 113 millions sur Instagram, selon le cabinet Statista.

L’ANPD exige la suspension immédiate au Brésil des aspects de « la nouvelle politique de confidentialité de l’entreprise concernant l’usage de données personnelles pour l’entraînement de systèmes d’IA générative », selon un texte publié au Journal officiel.

L’organisme de régulation brésilien considère que les nouvelles conditions de la politique de confidentialité de Meta, entrées en vigueur le 26 juin, présentent un « risque imminent de dommages graves et irréparables ou difficilement réparables des droits fondamentaux » des utilisateurs de ses plateformes. Il a par ailleurs critiqué le manque d’informations « adéquates » sur les « possibles conséquences » de l’utilisation de données personnelles pour développer l’IA.

Un porte-parole de Meta a déclaré que la société est « déçue » et insiste sur le fait que sa méthode « respecte les lois et réglementations sur la vie privée au Brésil ». « Il s’agit d’un recul pour l’innovation, la concurrence dans le développement de l’IA et cela retarde encore davantage l’apport des bénéfices de l’IA aux personnes au Brésil », a ajouté le porte-parole.