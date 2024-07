Spotify teste un système d’alertes d’urgence

On connait Spotify pour son service de streaming musical et ses podcasts, et voilà maintenant que le groupe teste… un système d’alertes en cas de situation grave. Il est vrai que cela peut surprendre pour une plateforme de streaming.

Le code de l’application Spotify fait mention au système d’alertes d’urgence en ce qui concerne les accidents, les évènements graves ou les interruptions de services importants. Le test concerne pour l’instant la Suède et non les autres pays.

Spotify a confirmé à TechCrunch qu’il testait un tel système, mais n’a pas expliqué pourquoi il souhaitait fournir ce type de service à ses utilisateurs. Aucune loi suédoise n’oblige l’application à le faire et Spotify affirme que, pour l’instant, il ne fait qu’explorer la possibilité pour l’application de supporter quelque chose comme un système d’alerte d’urgence.

« Chez Spotify, nous menons régulièrement un certain nombre de tests dans le but d’améliorer l’expérience de nos utilisateurs », a indiqué la plateforme. « Certains de ces tests finissent par ouvrir la voie à une expérience utilisateur plus large, tandis que la plupart ne servent qu’à tirer des enseignements importants ».

Les applications de certains réseaux sociaux, comme Facebook, proposent déjà un système d’alerte lorsqu’il y a un évènement grave. Il s’agit de la fonction Safety Check. Google a également tiré parti de la popularité de son application Android pour alerter les utilisateurs en cas de catastrophe, comme dans le cas des alertes aux tremblements de terre dans certaines régions.