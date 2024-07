Deepfake : YouTube supprimera les vidéos d’IA qui représentent l’image ou la voix d’un utilisateur

YouTube (qui appartient à Google), permet désormais à ses utilisateurs de signaler l’utilisation non autorisée de leur visage ou de leur voix via des vidéos de deepfakes diffusées sur la plateforme. La documentation mise à jour de YouTube précise désormais que les individus peuvent demander la suppression de contenus altérés ou créés par l’IA qui imite leur image ou leur voix. Le processus de réclamation nécessite cependant de prouver l’identité du plaignant avec des informations personnelles telles que des images, des échantillons de voix, le nom complet, une pièce d’identité valide et certaines coordonnées. La vidéo incriminée doit également contenir suffisamment de détails permettant de reconnaitre le plaignant.

Une fois la réclamation déposée, YouTube examinera les éléments à sa disposition en fonction de facteurs tels que l’intérêt public, le consentement et la « pertinence médiatique. S’il est avéré que la vidéo viole les règlements de YouTube, son auteur a 48 heures pour la supprimer ou la modifier afin de répondre aux préoccupations formulées. Rendre la vidéo privée ne sera pas suffisant pour échapper au couperet de YouTube, car le contenu pourrait encore être rendu public à tout moment par la suite.

La mise en place de ces règles sera certainement très difficile au vu du volume extrêmement élevé d’uploads quotidiens sur la plateforme. A noter que YouTube développe également ses propres outils d’IA et a même contacté des labels pour disposer du droit d’utiliser les voix et les chansons de certains artistes afin de former son IA.