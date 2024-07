Tesla : la production et la livraison de véhicules sont en baisse sensible sur le Q2

Le dernier rapport trimestriel de Tesla révèle (une nouvelle fois) une baisse de la production et des livraisons de véhicules par rapport à l’année précédente. Au deuxième trimestre 2024, Tesla a produit 410 831 véhicules, soit une baisse de 14 % par rapport au second trimestre 2023, et livré 443 956 véhicules, une diminution de 4,76 % par rapport sur un an. Ces baisses sensibles « confirment » une tendance amorcée plus tôt cette année, et surtout concluent une période de baisse continue sur une année pleine, ce qui est une première pour le fabricant. Malgré une augmentation des livraisons par rapport au trimestre précédent, Tesla continue de souffrir face à une concurrence de plus en plus affutée.

Tesla a aussi rencontré des problèmes de production, concernant notamment le Model 3 « rafraîchi », ainsi que des perturbations sur la chaîne d’approvisionnement liée à sa Gigafactory de Berlin. Ces soucis de production ne suffisent cependant pas à eux seuls à expliquer la baisse des livraisons. La part de marché de Tesla a en effet diminué de manière significative sur le marché du VE, passant d’environ 80 % en 2020 à environ 50 % aujourd’hui. Cette chute de la Pdm résulte évidemment de l’augmentation du nombre de modèles de VE désormais disponibles sur le marché. Les propos très controversés d’Elon Musk n’aident pas non plus Tesla à se bâtir une image de marque « premium » et sans tâches.

La grande majorité des ventes de Tesla provient de seulement deux modèles, le Model 3 et le Model Y, tandis que le Cybertruck fait face à des retours pour le moins mitigés sans oublier plusieurs campagnes de rappels dues à des soucis techniques. Tesla a aussi du mal à rebooster ses ventes en Europe, mais les signes sont un peu plus encourageants en Chine, le fabricant bénéficiant dans le pays de la baisse des taux d’intérêt et de nouvelles incitations financières.