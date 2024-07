Xbox Game Pass : les jeux ajoutés en juillet 2024

Microsoft lève le voile aujourd’hui sur les différents jeux qui arrivent dans le Xbox Game Pass en juillet 2024. Il y a huit titres cette fois-ci.

3 juillet

Journey to the Savage Planet (Cloud, Console et PC) : en tant qu’employé de Kindred Aerospace, la quatrième entreprise la plus performante en matière d’exploration interstellaire, les explorateurs sont déposés sur un rocher inconnu et lointain, plein de dangers, de mystère et de nombreuses créatures extraterrestres à l’odeur nauséabonde. Vous devrez explorer, combattre, sauter, récupérer, fabriquer et faire exploser votre passage à travers un monde inconnu pour déterminer si cette planète étrange est convenable à l’habitation humaine.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (Cloud, Console et PC) : il offre un affrontement épique avec le plus impressionnant panel de combattants jamais réuni. Sélectionnez vos combattants favoris, maîtrisez leurs techniques de combat uniques et déchaînez les nouveaux Supers pour achever vos adversaires avec des amis ou à travers une campagne en solo de type roguelike originale.



9 juillet

Cricket 24 (Cloud, Console et PC) : les joueurs peuvent se mesurer aux grandes nations du cricket, y compris l’Australie et l’Angleterre, dans les compétitions officielles des Ashes, des Antilles, de la Nouvelle-Zélande, de l’Irlande et plus encore, et pour la première fois, des équipes professionnelles indiennes de T20, le tout se déroulant dans plus de 50 stades officiels minutieusement détaillés.

The Case of the Golden Idol (Cloud, Console et PC) : examinez les indices et utilisez vos pouvoirs de déduction pour résoudre le mystère tordu de l’héritage maudit d’une famille et une série de morts atroces dans ce jeu d’aventure en point-and-click.

11 juillet

Neon White (Cloud, Console et PC) : vous êtes White, un assassin choisi depuis l’Enfer pour concourir avec d’autres tueurs de démons pour tenter de gagner sa place éternelle au Paradis. Les autres assassins semblent familiers, cependant… les connaissiez-vous dans une vie antérieure ?

Tchia (Cloud, PC et Xbox Series X|S) : escaladez, planez, nagez et naviguez avec votre bateau entre les îles d’un archipel de toute beauté et découvrez un monde bac à sable où la physique dicte vos aventures.

16 juillet

Magical Delicacy (Cloud, Console et PC) : cuisinez des délices magiques à partir d’une vaste collection d’ingrédients dans votre propre boutique. Explorez une ville inconnue et livrez de délicieuses gourmandises aux habitants.

Flock (Cloud, Console et PC) : un jeu coopératif multijoueur qui célèbre le plaisir de voler et de rassembler de charmantes créatures volantes avec vos amis. Planez à travers de magnifiques paysages, à la recherche de créatures rares et insaisissables à ajouter à votre volière.

Les jeux qui quittent le Xbox Game Pass le 15 juillet 2024