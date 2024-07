Les Etats-Unis allouent 1/2 milliard de dollars pour une douzaine de secteurs technologiques

Dans le cadre de la loi Chips Act signée en 2022, le président américain Joe Biden vient d’allouer 504 millions de dollars à une douzaine de « Tech Hubs » réparties dans différents États; Ces hubs ont pour objectif de fournir aux régions du pays les ressources nécessaires pour diriger les économies futures et créer des emplois très qualifiés et donc bien rémunérés. Ce financement cible un peu moins de la moitié des 31 hubs désignés l’an dernier par l’administration Biden, un soutien financier supplémentaire pouvant être accordé en fonction de l’emplacement et du champ d’activité de tel ou tel tech-hub.

Chacun des 12 Tech Hubs se concentrera sur différents domaines de recherche et de technologie. Par exemple, le hub de la Floride du Sud travaillera sur les infrastructures résistantes aux changements climatiques, celui de l’Ohio développera des polymères durables, et ceux du Wisconsin, de l’Indiana et du New Hampshire se concentreront sur les innovations en matière de santé. D’autres hubs concernent les technologies autonomes (Oklahoma), les chaînes d’approvisionnement en énergie propre (Caroline du Sud) ou bien encore un cluster de cycle de vie du lithium (Nevada). New York souhaite de son côté améliorer son industrie de fabrication de puces, tandis que le Colorado et le Montana poursuivent des recherches respectivement en informatique quantique et en capteurs photoniques à distance.

La Maison Blanche a de plus souligné que ces tech hubs sont délibérément placés en dehors des zones à revenu élevé et économiquement développées comme la Silicon Valley afin de garantir que ces investissements profitent à un plus grand nombre d’américains. La loi Chips and Science Act sert essentiellement d’outil permettant de stimuler la croissance de l’emploi et le développement scientifique aux États-Unis, en particulier dans la production de semi-conducteurs. Des subventions et des prêts importants ont d’ailleurs déjà été accordés à des entreprises majeures telles que Samsung, Intel, TSMC et Micron afin de positionner les États-Unis en tant que leader mondial dans la fabrication de puces.