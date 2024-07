Hellboy : The Crooked : un trailer horrifique et un scénario co-écrit par Mike Mignola (trailer)

Non, Hellboy : The Crooked n’est pas le dernier opus de la trilogie inachevée de Guillermo del Toro. Après David Harbour en 2019, c’est au tour de Jack Kesy d’incarner Hellboy dans ce nouveau reboot. Le tournage du film s’est terminé au mois de mai et un premier teaser à la tonalité très vient de faire son apparition. Réalisé par Brian Taylor et coécrit par Mike Mignola (l’auteur des Comics Hellboy), Hellboy : The Crooked semble clairement lorgner vers l’horreur, à la façon d’un The Blair Witch ou the Conjuring.

Le scénario du film, basé sur une série limitée de Comics Hellboy datant de 2008, place son action en 1958 et suit un jeune Hellboy en vadrouille dans les Appalaches. Hellboy s’associe avec un agent débutant du BPRD et découvre une communauté hantée par des sorcières et dirigée par le Crooked Man, ce dernier affichant une connexion troublante avec le passé de Hellboy. L’objectif du justicier des enfers sera alors de protéger une jeune sorcière du Crooked Man.

Ce nouveau reboot devrait rester fidèle à son matériau d’origine, Mignola s’étant en partie chargé du scénario. Outre Jack Kesy, le casting comprend Jefferson White, Adeline Rudolph, et Joseph Marcell, entre autres. Aucune date de sortir en salles n’a encore été précisée.