Une fusée chinoise décolle… lors d’un simple test de mise à feu statique

Space Pioneer, une startup spatiale chinoise, s’est étrangement « ratée » lors du test de mise à feu statique de sa fusée Tianlong-3. Durant ce test qui se déroulait tout près de la ville de Gongyi, la fusée a soudainement pris son envol sans même être équipée de sa coiffe ! Evidemment, les tests de mises à feu statique impliquent que le lanceur reste au sol (d’où le terme « statique »), mais dans ce cas précis, les attaches ont cédé si bien que la fusée s’est élevée de plusieurs centaines de mètres avant de retomber lourdement et d’exploser au sol sur une montagne située à 1,5 km du site. Ce lancement insolite aurait pu se terminer de façon beaucoup plus dramatique, le site de test se situant à peine à 5 km du centre de ville de Gongyi (800 000 habitants) et à moins d’un kilomètre d’un village voisin !



Plus de peur que de mal donc pour Space Pioneer, dont le lanceur Tianlong-3 est équipé de moteurs « maison » TH-12. On ne connait pas encore les raisons de ce test raté, mais la startup chinoise promet d’être totalement transparente sur l’incident. Malgré ce revers inattendu, le secteur spatial commercial chinois continue de progresser à grande vitesse, soutenu par des financements privés et publics : Space Pioneer a levé plus de 400 millions de dollars depuis sa création.