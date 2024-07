Switch 2 : Nintendo veut lutter contre les scalpers en créant suffisamment de consoles

Les scalpers sont de sortie quand il y a de nouvelles consoles et Nintendo veut lutter pour éviter une pagaille auprès des joueurs. L’objectif est que tout le monde puisse avoir la Switch 2 quand elle sortira.

La Nintendo Switch 2 et le cas des scalpers

Pour rappel, les scalpers sont des personnes qui achètent en masse des produits (comme des consoles) au lancement. Il s’agit de produits qui connaissent une importante demande. Une fois qu’ils ont reçu le stock, ils se chargent de les revendre sur des sites comme Le Bon Coin, mais avec un prix plus important. Ils espèrent faire des ventes et du bénéfice parce que le produit ne sera plus en stock, mais que la demande restera importante.

S’exprimant lors d’une séance de questions-réponses destinée aux investisseurs, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré que les choses seront différentes pour le lancement de la Switch 2 :

En tant que contre-mesure contre la revente, nous croyons que la chose la plus importante est de produire un nombre suffisant pour répondre à la demande des clients, et cette idée n’a pas changé depuis l’année dernière. En plus de cela, nous envisageons s’il existe d’autres mesures qui peuvent être prises dans la mesure permise par les lois et règlements, en tenant compte des circonstances de chaque région. Bien que nous n’ayons pas pu produire des quantités suffisantes de la Nintendo Switch l’année dernière et l’année précédente en raison d’une pénurie de composants semi-conducteurs, cette situation est maintenant résolue. À ce stade, nous ne croyons pas que la pénurie de composants aura un impact significatif sur la production du modèle successeur.

Nintendo a déjà dit que la Switch 2 arrivera dans le courant de son année fiscale en cours. Celle-ci se termine le 31 mars 2025. De précédentes fuites ont indiqué que l’objectif était de sortir la nouvelle console à la fin 2024, mais le projet a été abandonné pour poursuivre le développement de certains jeux. Il faut donc s’attendre à une arrivée au début de 2025.