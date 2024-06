Vice-Versa 2 atteint 1 milliard de dollars au box-office, une première pour un film en 2024

Vice-Versa 2, le dernier Pixar/Disney en date, a réalisé une jolie performance : il devient le premier film de 2024 à atteindre 1 milliard de dollars au box-office. Le film est sorti le 19 juin au cinéma.

1 milliard de dollars au box-office pour Vice-Versa 2

Dans le détail, Vice-Versa 2 a réalisé 469,3 millions de dollars de recettes au box-office en Amérique du Nord et 545,5 millions de dollars à l’international, pour un total de 1,015 milliard de dollars. Le précédent film à la première place du box-office en 2024 était Dune : deuxième partie qui avait récolé 711,84 millions de dollars. De son côté, le premier film Vice-Versa sorti en 2015 avait généré 857,61 millions de dollars.

« Nous sommes absolument ravis d’avoir atteint cette étape phénoménale en un temps record, et cela prouve une fois de plus que le public mondial se déplace pour un grand film », a déclaré Tony Chambers, un cadre de Disney responsable de la sortie des films au cinéma. « Le succès remarquable du film témoigne non seulement de l’incroyable créativité de l’équipe Pixar, mais aussi de l’excellence du cinéma ».

Ce succès est une bonne nouvelle pour les cinémas qui en avaient bien besoin, sachant qu’il y a eu plusieurs échecs d’affilée chez Disney (The Marvels, Buzz l’éclair, Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, etc). Et c’est également une bonne nouvelle pour Pixar qui a vu plusieurs de ses films (comme Luca, Soul et Alerte rouge) sortir directement sur Disney+ à cause du Covid-19. Cela a poussé les films à moins se rendre au cinéma pour les films suivants et à attendre la sortie en streaming. Ici, le public a répondu présent dans les salles.

Vice-Versa 3 en préparation ?

Pixar prépare-t-il Vice-Versa 3 ? Officiellement, rien n’est dit pour le moment. Mais on se doute bien que le film va voir le jour au vu du succès. Il serait surprenant que Pixar et Disney s’arrêtent en si bon chemin.