Microsoft continue d’alerter ses clients dont les mails ont été compromis

Microsoft n’en a toujours pas fini avec le gigantesque piratage de ses serveurs mails par des hackers. Des mois après l’incident, la firme de Redmond continue d’alerter ses clients dont les mails ont été consultés ou compromis par les hackers : « Cette semaine, nous continuons à notifier les clients qui ont correspondu avec des comptes de messagerie professionnels de Microsoft qui ont été exfiltrés par le groupe de hackers Midnight Blizzard, et nous fournissons aux clients la correspondance email qui a été consultée par cette personne » déclare le porte-parole de Microsoft dans un communiqué.

Un portail a été mis en place pour permettre aux personnes concernées de consulter les mails et les discussions qui ont été possiblement compromis et récupérés par le Hacker. Pour rappel, les serveurs de mails piratés contenaient des échanges entre Microsoft et plusieurs agences fédérales, et les informations récupérées auraient pu servir à fomenter les cyberattaques qui ont touché ces mêmes agences au mois d’avril. Le groupe de cyber-espions Midnight Blizzard serait « proche » du Kremlin, une manière élégante de dire que ce groupe pourrait être composé d’agents russes.