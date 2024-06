Deadpool & Wolverine : un nouveau teaser montre Dents-de-sabre

Marvel propose aujourd’hui un nouveau teaser pour son film Deadpool & Wolverine. C’est notamment l’occasion de découvrir Victor Creed, alias Dents-de-sabre (Sabretooth en anglais).

Dents-de-Sabre, interprété par Tyler Mane, a été l’un des premiers mutants à apparaître dans les films X-Men. Dans le film X-Men de 2000 réalisé par Bryan Singer, Dents-de-Sabre n’était guère plus qu’un homme de main de Magnéto qui avait brièvement affronté Wolverine dans une forêt enneigée. Aujourd’hui, il est de retour dans les méandres du multivers, plus de 20 ans plus tard, et il semble tout aussi furieux.

Dans le nouveau teaser, Deadpool, interprété par Ryan Reynolds, fait référence à cette longue interruption avant de donner quelques conseils tout en retirant des lames du corps de Wolverine, qui guérit rapidement. Wolverine et Dents-de-Sabre sprintent ensuite l’un vers l’autre avant que la bande-annonce ne se termine. Il faudra voir le film pour voir à quoi ressemble l’affrontement.

Le film Deadpool & Wolverine sortira au cinéma le 24 juillet prochain. L’attente est plus qu’au rendez-vous si l’on se base sur les chiffres de visionnages de la première bande-annonce. Elle a comptabilisé 365 millions de vues lors de la première journée, elle est ainsi devenue la bande-annonce la plus visionnée en 24 heures, établissant un record.