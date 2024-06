OnePlus Pad Pro officialisée : une puissante tablette sous Android

OnePlus a annoncé aujourd’hui sa dernière tablette en date, la OnePlus Pad Pro. Il s’agit d’un modèle puissant avec la marque qui espère d’une certaine façon concurrencer l’iPad Pro d’Apple.

La OnePlus Pad d’origine a reçu des critiques peu élogieuses après son lancement. À bien des égards, il s’agissait simplement d’une nouvelle entrée sur le marché des tablettes Android qui n’avait pas assez d’allure pour être considérée comme révolutionnaire. OnePlus veut donc corriger le tir avec un modèle Pro.

Cette OnePlus Pad Pro embarque la puce Snapdragon 8 Gen 3, la même que l’on retrouve dans plusieurs smartphones haut de gamme. Cela s’accompagne par 8, 12 et 16 Go de RAM, ainsi que 128, 256 et 512 Go d’espace de stockage. On retrouve également une batterie avec une capacité de 9 510 mAh, ce qui doit assurer une bonne autonomie. Mais les détails précis à ce sujet n’ont pas été communiqués.

Concernant l’écran, OnePlus propose une dalle LCD de 12,1 pouces avec une définition de 3 000 x 2 120 pixels et la certification Dolby Vision. Le taux de rafraichissement est de 144 Hz.

Quatre variantes sont disponibles :

8 Go de RAM + 128 Go de stockage

8 Go de RAM + 256 Go de stockage

12 Go de RAM + 256 Go de stockage

16 Go de RAM + 512 Go de stockage

La OnePlus Pad Pro a pour le moment été uniquement annoncée pour la Chine. Le premier prix est de 2 799 yuans, soit 360 euros après conversion. Le lancement à l’international devrait se faire d’ici les prochaines semaines ou prochains mois.