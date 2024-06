La messagerie instantanée ICQ ferme aujourd’hui ses portes

Comme prévu, la messagerie instantanée ICQ ferme ses portes en ce 26 juin 2024. L’annonce initiale avait eu lieu à la fin du mois du mois. Ceux qui l’utilisent encore vont devoir se rabattre vers d’autres services de messagerie instantanée, comme WhatsApp, Messenger, iMessage ou d’autres.

Messagerie instantanée phare sur ordinateur de la fin des années 1990, ICQ s’est définitivement arrêtée mercredi après quasiment 28 ans d’existence, selon un message posté sur le site. « Le service a cessé de fonctionner », peut-on désormais lire sur le site d’ICQ, un court message sur fond noir et accompagné d’une fleur aux pétales verts, célèbre icône du service.

Le site renvoie désormais vers VK Messenger, service de messagerie du géant de la tech russe VK, également propriétaire d’ICQ. La maison-mère du premier réseau social de Russie VKontakte avait racheté ce pionnier de la messagerie en ligne en 2010 au portail internet américain AOL pour 187,5 millions de dollars.

Créée en 1996 par la société israélienne Mirabilis puis rachetée par AOL en 1998, ICQ proposait à l’époque un concept révolutionnaire : avoir des conversations instantanées en ligne avec d’autres utilisateurs de son réseau. Ancêtre d’applications aujourd’hui populaires comme Facebook Messenger ou WhatsApp, ICQ revendiquait plus de 32 millions de visiteurs uniques par mois lors de son rachat en 2010.

Selon AOL, environ 80% de ses utilisateurs avaient entre 13 et 29 ans et passaient plus de cinq heures par jour connectés à la messagerie.