La NASA charge SpaceX de désorbiter la Station Spatiale Internationale en 2030

La NASA a attribué à SpaceX un contrat de 843 millions de dollars pour développer un vaisseau spatial qui désorbitera la Station spatiale internationale (ISS) en 2030. Alors que l’ISS approche de la fin de sa durée de vie opérationnelle et que des projets de nouvelles stations spatiales commerciales se développent, la NASA commence à gérer la « chute » de la station qui a donc été programmée pour la fin de la décennie. Le nouveau véhicule de désorbitation américain, différent de la capsule Dragon de SpaceX, sera détenu et exploité par la NASA après son développement, garantissant ainsi que la station rentrera dans l’atmosphère en toute sécurité sans mettre en danger les zones peuplées.

Les détails spécifiques du véhicule de désorbitation américain et de son contrat de lancement seront annoncés séparément. La NASA avait initialement envisagé d’utiliser un vaisseau spatial russe Roscosmos Progress pour la mission de désorbitation, mais les scientifiques ont calculé qu’un nouveau vaisseau spatial serait nécessaire pour la manœuvre. A noter que le processus de désorbitation est une responsabilité conjointe des cinq agences spatiales impliquées dans l’ISS : la NASA, l’Agence spatiale canadienne, l’Agence spatiale européenne, l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise et Roscosmos. On ne sait pas encore si le montant du contrat sera financé collectivement par ces agences.