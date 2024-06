Forza Horizon 4 sera retiré du Game Pass, du Microsoft Store et de Steam le 15 décembre prochain

Forza Horizon 4 sera retiré du Microsoft Store, du Game Pass et de Steam le 15 décembre prochain, et sera donc indisponible à l’achat (numérique) sur les plateformes Xbox ou PC. Des copies physiques du jeu pourraient encore être disponibles et Xbox proposera des ventes fréquentes sur le titre jusqu’à son retrait (l’édition standard est proposée actuellement à 80 % de réduction sur Steam). Ce retrait a pour cause l’expiration des accords de licence sur les véhicules ainsi que sur les chansons présentes dans le jeu. Malgré l’engagement de Xbox sur la préservation des jeux, de tels retraits sont malheureusement inévitables à moins que les développeurs n’obtiennent des licences perpétuelles (les précédentes versions de Forza Horizon ont d’ailleurs subi le même sort).

A noter que les « Festival Playlists « de Forza Horizon 4 se terminent également, la dernière commençant le 25 juillet et se terminant le 22 août. Les joueurs pourront toujours compléter les défis quotidiens et hebdomadaires, mais les succès liés à la Festival Playlist ne seront plus atteignables après la fin de la Série 77. Tous les DLC du jeu, y compris l’extension Lego, ont déjà été retirés. Cependant, les joueurs qui avaient un abonnement Xbox Game Pass actif et entièrement payé au 25 juin et qui avaient acheté des DLC de Forza Horizon 4 recevront un jeton (bon d’achat) pour le jeu de base. Bonne nouvelle en revanche, les serveurs du jeu resteront en ligne, garantissant ainsi une jouabilité continue y compris pour les modes multijoueurs en ligne.