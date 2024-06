Cybertruck : Tesla bat le rappel une troisième et quatrième fois

Tesla a récemment émis les troisième et quatrième rappels pour son Cybertruck, un modèle pourtant lancé à la fin de l’année 2023. Les derniers rappels concernent des problèmes avec la grande lame d’essuie-glace du véhicule et la fixation des garnitures de carrosserie. Il s’avère que le moteur du « giga-essuie-glace », deux fois plus puissant que les moteurs d’essuie-glace typiques, peut se bloquer et laisser les conducteurs avec une visibilité réduite (surtout en temps de pluie, iù le véhicule devient inutilisable). De plus, les garnitures mal fixées le long du plateau peuvent se détacher et poser un danger sur la route. Bref, le Cybertruck accumule les avanies, quelques mois seulement après sa commercialisation, ce qui pourrait être l’indicateur de soucis de contrôle qualité sur les chaines de montage.

Ces deux derniers rappels concernent tous les Cybertrucks produits entre le 3 novembre 2023 et le 6 juin 2024, soit un total de 11 688 véhicules. Ce chiffre représente probablement la totalité des Cybertrucks vendus jusqu’ici. La gestion de ces défauts matériels nécessite en outre que les véhicules concernés soient réparés dans un centre Tesla. Pour rappel, l’entreprise avait déjà rappelé tous ses Cybertrucks en raison de problèmes avec des pédales d’accélérateur qui pouvaient s’incruster dans le plancher.

Ces défauts en cascade ont-ils pesé sur les ventes ? On est en droit de le penser, car malgré la capacité de production ambitieuse fixée par l’usine de Tesla au Texas, la demande pour le Cybertruck semble nettement inférieure aux attentes. Le Cybertruck est proposé à 60 990 dollars pour la version à propulsion, à 79 990 dollars pour le modèle à transmission intégrale et à 99 990 dollars pour l’édition « Cyberbeast » améliorée (dont les livraisons sont prévues pour 2025).