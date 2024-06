Atari ajoute 40 jeux à sa collection du 50ème anniversaire !

Pionnier du jeu vidéo et de la console de jeu domestique avec la 2600 (avec laquelle votre serviteur a fait ses premiers pas dans le JV), Atari a fêté dignement son 50ème anniversaire avec une collection de ses jeux iconiques baptisée Atari 50: The Anniversary Celebration. Cette collection propose environ 90 titres… qui seront bientôt 130 puisque l’éditeur a confirmé l’ajout de 40 jeux supplémentaires via une simple mise à jour ! Le tire ajoute aussi deux nouvelles chronologies remplies d’éléments historiques sur la société, des vidéos inédites et bien sûr… des jeux.

La chronologie The Wider World of Atari retrace l’histoire de la marque en s’attardant sur quelques points précis, comme la borne d’arcade Berzerk, le créateur de Pong Al Alcorn, ou bien encore l’artiste Evelyn Seto à l’origine du logo mythique d’Atari. La seconde chronologie, The First Console War, retrace la bataille acharnée entre les toutes premières consoles de jeu, l’Atari 2600 et l’Intellivision (ce qui est d’autant plus croustillant qu’Atari vient de racheter Intellivision).

Les 40 nouveaux jeux ainsi que les deux chronologies supplémentaires seront disponibles gratuitement cet automne, et Atari prévient qu’il n’y aura plus d’autres mises à jour après ça (et puis bon, en 2025, ce ne sera plus le 50ème anniversaire de la marque). A noter que l’édition physique Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition (avec tout le nouveau contenu) sera disponible sur tous les supports au prix de 40 dollars, et qu’il y aura aussi une édition Steelbook blindée de goodies (stickers, cartes de visite, etc.) au prix de 50 dollars.