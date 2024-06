Netflix planche sur un abonnement totalement gratuit (avec des publicités)

On ne peut pas dire que l’évolution des systèmes de facturation des plateformes de streaming aient été dans le bon sens pour l’utilisateur. On en est arrivé au point où il faut payer pour des abonnements… qui proposent de la publicité. C’est le cas chez Amazon, mais aussi chez Netflix, dont la formule de base (5,99 euros/mois) propose des spots publicitaires durant les films ou les séries. La firme au N rouge estimerait désormais que ce positionnement lui ferait perdre un nombre considérable d’abonnés et donc de nouveaux vecteurs de croissance. Le géant américain n’est ainsi qu’à la 10ème place du marché de la publicité en ligne malgré sa base installée de plus de 200 millions de personnes et malgré aussi des abonnements plus chers que ceux de la concurrence.

Une formule totalement gratuite mais toujours avec de la publicité (ce qui aurait au moins le mérite d’une certaine logique) serait en préparation, l’objectif étant de cibler en priorité les marchés européens et asiatiques. L’Allemagne et le Japon pourraient être les deux premiers pays à accueillir cette nouvelle formule, après le… Kenya, qui a visiblement servi de zone d’expérimentation depuis 2021.