Embracer aura donc vendu Gearbox… essentiellement pour rembourser une dette

Embracer est t-il encore un éditeur de jeux vidéo ou une firme plus intéressée par les seules données financières ? Le géant nordique a en tout cas jugé bon de communiquer sur le remboursement de 3,2 milliards de couronnes suédoises (300 millions de dollars) à ses différents prêteurs, le tout grâce à l’argent récolté suite à la vente de Gearbox Entertainment à Take-Two Interactive Software pour près d’un demi-milliard de dollars (460 millions exactement). Cette somme mirifique n’aura même pas permis de rembourser l’intégralité des sommes dues par Embracer, qui espère désormais ne plus être créditeur d’ici au mois de mai 2025.

La boule puante de la dette est refilée en grande partie à Asmodée. Embracer sait y faire pour faire fructifier ses acquisitions

Et comme décidément l’argent n’a pas d’odeur et pas plus de moralité, Embracer a aussi pris la décision de transférer 900 millions d’euros de dette à Asmodée (sur 1,5 milliard de dettes au total). Le leader français du jeu de société (désormais rattaché à Embracer) va donc devoir éponger cette somme monumentale, mais l’on pourra toujours se rassurer en se disant que si ce rôle lui est échu, c’est aussi parce que les comptes d’Asmodée se portent bien (très bien même). Middle-earth Enterprises & Friends et Coffee Stain & Friends, les deux entités créées après l’éclatement à venir d’Embracer en trois parties distinctes, ne récupèreront presque pas de dettes sur les bras, ce qui permettra peut-être de lancer de nouveaux projets dans un contexte financier plus apaisé (bon, il s’agit d’Embracer, donc « plus apaisé » est une façon de parler, pas plus…)