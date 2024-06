Le retour du Starliner reporté à une date indéfinie durant l’été

La capsule spatiale Starliner de Being, qui devrait initialement revenir sur Terre il y a une dizaine de jours, voit son retour une nouvelle fois retardé et cette fois à une date indéterminée durant le mois de juillet. La NASA a en effet décidé de prolonger ce délais de retour suite à des réunions intensives avec plusieurs dirigeants et cadres de l’agence, l’objectif étant de mieux comprendre les récents déboires de Starliner, concernant notamment les fuites d’hélium et des dysfonctionnements des propulseurs du système de contrôle de réaction (RCS). Pour rappel, la mission a été lancée le 5 juin et devait initialement revenir sur Terre le 14 juin.

Malgré ces retards, la NASA assure que la capsule est sûre et tout à fait capable de ramener sur la terre ferme les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams. Le vaisseau spatial restera donc amarré à l’ISS pendant que la NASA et Boeing recueillent de nouvelles données et analysent plus avant les différents problèmes rencontrés. Steve Stich, chef du programme de vols commerciaux habités de la NASA, déclare que l’agence suit les procédures standard et ne veut pas que le départ de Starliner interfère avec les sorties dans l’espace prévues les 24 juin et 2 juillet. Piur des raisons de calendrier, le Starliner ne peut rester amarré à l’ISS plus de 45 jours, ce qui fixe la dernière date de retour possible au 21 juillet.

Le Starliner de Boeing a rencontré de nombreux soucis durant sa préparation revers, dont des bugs logiciels, des valves défectueuses et de mystérieuses pannes de moteur, ce qui a entrainé une perte de 1,5 milliard de dollars pour le programme de Boeing. De son côté la firme SpaceX d’Elon Musk transporte avec succès des équipages vers l’ISS depuis 2020. Tous ces efforts sont peut-être d’ailleurs un peu vains : il ne resterait que six missions d’équipage possibles avant que la NASA ne mette à la retraite l’ISS, ce qui a de fortes chances d’entamer la rentabilité du programme de Boeing.