Nosferatu : premier trailer pour le remake de Rober Eggers

Ok, le Nosferatu de F. W. Murnau est intouchable, et le Dracula de Coppola est un chef d’oeuvre hors du temps, mais le remake de Robert Eggers a au moins le mérite de vouloir renouer avec la noirceur de ces oeuvres fondatrices, ce qui est d’ailleurs une promesse du réalisateur. Situé dans l’Allemagne du XIXe siècle, Nosferatu suit Ellen Hutter (Lily Rose-Depp), qui devient l’obsession du comte Orlok (Bill Skarsgård), un noble transylvanien… et vampire dès la nuit tombée. Le premier trailer du film montre l’influence mortelle d’Orlok sur Ellen et suggère qu’un danger imminent est sur le point d’arriver (non, ce n’est pas « l’hiver »). Le professeur Albin Eberhart Von Franz est interprété par Willem Dafoe, qui semble une nouvelle fois totalement habité par son rôle. On notera que l’acteur américain jongle d’un film fantastique à l’autre puisqu’il était déjà époustouflant en Dr Frankenstein dans le récent Pauvres Créatures (qui a valu l’Oscar d’interprétation à l’actrice Emma Stone).



Certains plans du trailer rappellent indubitablement le style expressionniste du Nosferatu de 1922 (l’ombre survolant la ville notamment), mais cela ressemble plus ici à un clin d’oeil sachant que le gros du film baigne dans une esthétique nettement plus contemporaine et classique. Nosferatu sortira en salles le 25 décembre prochain, comme un cadeau de Noël un peu maudit en somme…