X (Twitter) va rendre payante la fonction de live : le direct va nécessiter l’abonnement Premium

Les utilisateurs du réseau social X (ex-Twitter) peuvent proposer des lives, c’est-à-dire des vidéos en direct, mais cette fonctionnalité ne va plus être gratuite. En effet, il faudra obligatoire l’abonnement Premium pour en profiter.

Dans un message posté sur X, le compte Live (dédié à cette fonctionnalité) indique :

⏩Starting soon, only Premium subscribers will be able to livestream (create live video streams) on X. This includes going live from an encoder with X integration. Upgrade to Premium to continue going live. https://t.co/4uy4Ju0cmU

— Live (@Live) June 21, 2024