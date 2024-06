PSVR 2 : Sony abandonne son casque VR

Cette fois, les carottes semblent vraiment cuites pour le PSVR2. On le pressentait largement après les fermetures des studios PlayStation London Studio (Blood & Trust) et First Contact (Firewall) et la réduction de la voilure pour Firesprite (Horizon Call of The Mountain). L’annonce d’un prochain jeu Astrobot sans mode VR (le studio déclarant même que ce mode n’arrivera pas via une mise à jour) suffisait déjà à confirmer la tendance : Sony ne croit plus à la VR (choc : tout ne se passe pas bien chez PlayStation ! Si !)

Désormais, les choses s’emballent : Bloomberg a annoncé il y a quelques jours que la production du casque aurait été suspendue et que Sony se contenterait juste d’écouler l’énorme stock existant, tandis qu’Android Central affirme de son côté que PlayStation n’aurait plus que deux jeux en préparation pour le casque, probablement les deux derniers développés en interne jusqu’à la fin de la gen.

Alors certes, il sera bientôt possible d’utiliser son PSVR 2 avec un PCVR, mais la messe semble dite du coté du tandem PS5-PSVR2. Sony continue donc d’ultra-dominer le marché avec une année blanche en terme de jeux first party, des rumeurs peu reluisantes sur ce qui se trame en interne (repli total sur les franchises existantes, les GAAS et les reboot/remake) et donc un échec cuisant et quasi définitif avec le PSVR2. Heureusement (ironie…), Sony peut au moins compter sur la complaisance de pas mal de médias « spécialisés » pour ne jamais énumérer tout ce qui devrait logiquement chiffonner sur les bords (ces derniers étant trop occupés sans doute à tirer à boulet rouge sur Xbox…). Une telle atonie est dommage, car le PSVR2 est un excellent casque, finalement plutôt bon marché au vu de ses caractéristiques (belles optiques, eye tracking, confort).