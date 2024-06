Le chiffre est effarant, et démontre s’il le fallait toute la force d’attraction des « vieilles » franchises à succès. Dans un post triomphant ce jeudi 20 juin, Activision annonce que Crash Bandicoot N.Sane Trilogy a atteint les 20 millions de ventes dans le monde ! Lancée en 2017 sur PS4, la trilogie a débarqué en 2018 sur Xbox One, Switch et PC, les 10 millions de ventes étant atteint en 2019. 5 ans plus tard donc, 10 millions supplémentaires se sont rajoutés à la besace d’Activision. Le marsupial ne s’est pas arrêté là puisqu’Activation a aussi engrangé les recettes de Crash Team Racing Nitro-Fueled (2019), Crash Bandicoot 4 : It’s About Time en octobre (2020), et Crash Team Rumble (2023). Autant dire que la franchise est considérée comme un filon extrêmement juteux par l’éditeur.

Whoa! Thank you to our community of Crash players for this memorable milestone! pic.twitter.com/o3QmThD9UB — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) June 20, 2024

On notera que le studio Toys for Bob, à qui l’on doit le pourtant excellent Crash Bandicoot 4 : It’s About Time, a été récemment poussé vers la sortie par Microsoft/Xbox (désormais propriétaire d’Activision). Le studio est cependant parvenu à se maintenir en indépendant. Les choix de Xbox sont parfois tout aussi impénétrables que l’armure du Master Chief.