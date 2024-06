Les films et séries qui arrivent sur Netflix en juillet 2024

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en juillet 2024 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Love Is Blind: Brazil: Season 4 – Love Is Blind : Brésil : Saison 4

Date : 03/07: Eps 9-10

10/07: Ep 11

Synopsis : Dans cette saison, des célibataires autrefois fiancés ou mariés font de nouvelles rencontres amoureuses et nouent des liens profonds sans jamais s’être vus en personne.

Barbecue Showdown: Season 3 – Barbecue Showdown : Le grand défi : Saison 3

Date : 04/07

Synopsis : Dans cette nouvelle saison du concours de cuisine qui donne l’eau à la bouche, neuf candidats s’affrontent pour devenir le prochain champion du barbecue.

Nouvelle École : Saison 3

Date : 04/07: Ep 1-4

11/07: Ep 5-7

18/07: Ep 8-9

21/07: Ep 10 à 20H01

Synopsis : Nouvelle saison, nouveau jury, nouvelles épreuves. La compétition rap Nouvelle Ecole revient pour une saison 3 encore plus incroyable ! Cette saison promet des rebondissements, des performances époustouflantes et des histoires inspirantes. Aya Nakamura, SDM et SCH sont prêts à découvrir la prochaine sensation rap.

Desperate Lies – Les Morceaux de notre vie

Date : 05/07

Synopsis : En raison d’un phénomène très rare, une femme découvre qu’elle attend des jumeaux de deux pères différents. Elle s’efforce alors de garder sa famille unie, et ses secrets cachés.

The Boyfriend

Date : 09/07

Synopsis : Pendant un mois, des hommes vivent sous le même toit et travaillent ensemble dans un coffee truck pour apprendre à se connaître et trouver le petit ami idéal… si possible !

Eva Lasting: Season 2- La primera vez : Saison 2

Date : 10/07

Synopsis : Le retour d’Eva relance les débats à l’école, mais aussi de profondes conversations, des drames amoureux, des moments de camaraderie magiques… Et il ravive un espoir fou en Camilo.

Receiver

Date : 10/06

Synopsis : Cette série sportive fascinante suit la saison 2023 des receveurs de la NFL Deebo Samuel, George Kittle, Amon-Ra St. Brown, Davante Adams et Justin Jefferson.

Sugar Rush: The Baking Point: Season 2 – Sugar Rush : México, top chrono ! : Saison 2

Date : 10/06

Synopsis : Émotions et gâteaux sont au cœur des préoccupations des six nouvelles équipes qui préparent des créations pâtissières époustouflantes pour épater les juges et décrocher la timbale.

Another Self: Season 2 – Le Chemin de l’olivier : Saison 2

Date : 11/07

Synopsis : Encore tourmentées par leur passé, Ada, Sevgi et Leyla ont des décisions difficiles à prendre alors qu’une aube nouvelle se lève sur la petite ville côtière d’Ayvalık.

Vikings: Valhalla: Season 3 – Vikings: Valhalla : Saison 3

Date : 11/07

Synopsis : Sept années se sont écoulées. Harald aspire à devenir roi de Norvège, Leif est en quête de la Terre d’Or et Freydis souhaite une vie heureuse pour son peuple.

Exploding Kittens

Date : 12/07

Synopsis : Bien et mal s’affrontent pour de bon quand Dieu et son ennemi juré, le rejeton de Satan, sont envoyés sur Terre pour vivre avec les humains sous la forme de chats doués de parole.

The Green Glove Gang: Season 2 – Le Gang du gant vert : Saison 2

Date : 17/07

Synopsis : En cavale, les voleuses du Gang du gant vert sont contraintes de refaire surface lorsque l’un de leurs fils se heurte à un gangster féroce avec qui la confrontation est inévitable.

Cobra Kai: Season 6 Part 1 – Cobra Kai : Saison 6 Partie 1

Date : 18/07

Synopsis : À la veille du tournoi mondial, Daniel et Johnny œuvrent à la reconstruction de leur équipe. Mais de vieux ennemis et de nouvelles menaces se dressent sur le chemin de la victoire.

Master of the House

Date : 18/07

Synopsis : Une famille entre en conflit après la mort de son patriarche, qui laisse derrière lui son empire de diamants , ainsi que la gouvernante qu’il avait récemment épousée.

Sweet Home: Season 3 – Sweet Home : Saison 3

Date : 19/07

Synopsis : Vacillant entre monstres et humains, le monde se retrouve face à un choix impossible. Alors que des ambitions s’opposent, un combat sans merci s’engage.

Too Hot to Handle: Season 6 – Séduction haute tension : Saison 6

Date : 19/07: Eps1-4

26/07: Eps 5-7

2/08: Eps 8-10

Synopsis : À nouvelle saison, nouveau magot et nouvelles surprises ! Lana nous révèle ainsi une nouvelle acolyte, dont la rouerie jettera plus d’huile sur le feu des célibataires de la villa.

Love of my life

Date : 24/07

Synopsis : L’intrépide fille d’un riche propriétaire terrien tombe amoureuse d’un jeune ouvrier charismatique, mais leurs familles n’ont de cesse de les séparer.

Resurrected Rides – Ressuscite ma caisse !

Date : 24/07

Synopsis : L’humoriste Chris Redd collabore avec une équipe exceptionnelle d’experts automobiles pour redonner vie à des véhicules vétustes grâce à de spectaculaires remises en état.

Kleo: Season 2 – Kleo : Saison 2

Date : 25/07

Synopsis : Kleo, ex-espionne de l’Allemagne de l’Est, poursuit sa vengeance à travers l’Europe après la guerre froide et se retrouve confrontée à son passé de manière plus intense que prévu.

The Decameron – Le Décaméron

Date : 25/07

Synopsis : Alors que la peste bubonique se propage en Italie, un petit groupe de nobles et de serviteurs se retranchent dans une villa, où leur séjour fastueux tourne rapidement au chaos.

Tokyo Swindlers – Les Escrocs de Tokyo

Date : 25/07

Synopsis : Après avoir eu vent d’une propriété estimée à 10 milliards de yens, un groupe d’escrocs spécialisé dans l’immobilier se montre prêt à tout pour réussir son plus gros coup.

Tribhuvan Mishra – CA Topper – Les Mauvais Calculs de Tribhuvan Mishra

Date : 25/07

Synopsis : Une crise financière oblige un comptable intègre à se prostituer pour joindre les deux bouts, avant de se laisser embarquer dans l’univers trouble de la criminalité.

Elite: Season 8 – Élite : Saison 8

Date : 26/07

Synopsis : Omar et Nadia se retrouvent, la remise des diplômes approche pour les élèves de Las Encinas, et un dernier mystère va pousser les amis, tout comme les ennemis, au bord du gouffre.

Unsolved Mysteries: Volume 4 – Les Enquêtes extraordinaires : Volume 4

Date : 31/07

Synopsis : Témoins, policiers et experts réexaminent des affaires non résolues, des créatures bizarres et des événements étranges. Une série documentaire qui fait froid dans le dos.

FILMS

Beverly Hills Cop: Axel F – Le Flic de Beverly Hills : Axel F.

Date : 03/07

Synopsis : Le lieutenant Axel Foley est de retour dans les rues de Beverly Hills. La vie de sa fille ayant été menacée, il refait équipe avec ses vieux potes, Billy Rosewood et John Taggart, et un nouveau partenaire, pour exposer un possible complot et mettre le feu!

Goyo

Date : 05/07

Synopsis : Un jeune guide de musée autiste suit une vie bien réglée, jusqu’à ce qu’il tombe amoureux de sa collègue et se retrouve pris dans un tourbillon émotionnel intense.

Wild Wild Punjab

Date : 10/07

Synopsis : Lors d’un road trip entrepris à travers le Punjab pour que l’un d’entre eux se remette d’une méchante rupture, quatre amis se retrouvent rapidement au cœur d’un fiasco inouï.

Vanished into the Night – Évanouis dans la nuit

Date : 11/07

Synopsis : Un père confronté aux difficultés d’un divorce houleux se lance dans une périlleuse mission lorsque ses enfants disparaissent de leur maison de campagne isolée.

Lobola Man

Date : 12/07

Synopsis : Habile négociateur de dot, Ace Ngubeni doit réaliser sa transaction la plus difficile pour un client timide, quand il découvre que les enjeux vont bien au-delà de l’argent.

Blame the Game – À trop jouer

Date : 12/07

Synopsis : Pia invite Jan, son nouveau petit ami, à une soirée jeux, mais l’arrivée de l’ex de la jeune femme fait monter la pression.

The Champion – Le Champion

Date : 12/07

Synopsis : Tête brûlée, rien n’arrête cette star du football… sauf une bagarre qui le met sur la touche. Son nouveau tuteur est un universitaire reclus qui le forcera à affronter ses peurs.

Find Me Falling – Si je tombe

Date : 19/07

Synopsis : Après un come-back raté, une star du rock (Harry Connick Jr.) s’installe dans une maison en bordure de falaise à Chypre, mais des visiteurs perturbent la quiétude de sa retraite.

House of Ga’a

Date : 26/07

Synopsis : Bashorun Gaa relate l’ascension et la chute d’un impitoyable faiseur de rois qui a joué de la tromperie et du vaudou pour s’assurer le pouvoir… avant d’être trahi par les siens.

Non Negotiable – Non négociable

Date : 26/07

Synopsis : Le négociateur de prise d’otages Alan Bender est sollicité pour secourir le président kidnappé, mais aussi forcé de jouer les médiateurs pour sauver son épouse et son mariage !

DOCUMENTAIRES

SPRINT

Date : 02/07

Synopsis : Sous la surveillance des médias et malgré une concurrence féroce, des sprinters d’élite s’entraînent pour devenir les hommes et les femmes les plus rapides du monde.

The Man with 1000 Kids – L’Homme aux mille enfants

Date : 03/07

Synopsis : Des familles découvrent que l’homme charismatique à qui elles ont fait confiance est le géniteur de centaines, voire de milliers d’enfants dans le monde. Par les créateurs de « Lover, Stalker, Killer : L’ex de l’extrême ».

Homicide: Los Angeles

Date : 17/07

Synopsis : Des enquêteurs du bureau du shérif du comté de LA révèlent les détails glaçants d’affaires notoires. Une série documentaire réalisée par le créateur de « New York, unité spéciale ».

Simone Biles: Rising – Le Nouvel Essor de Simone Biles

Date : 17/07

Synopsis : Suivez la gymnaste Simone Biles tandis qu’elle cherche à préserver sa vie personnelle et sa santé mentale tout en s’entraînant en vue des prochains Jeux olympiques.

Skywalkers: A Love Story – Skywalkers : D’amour et de vertige

Date : 19/07

Synopsis : Deux vrais casse-cous testent les limites de leur amour et de leur confiance en escaladant illégalement l’un des plus hauts immeubles du monde pour tenter une cascade acrobatique.

Dirty Pop: The Boy Band Scam – Dirty Pop : L’imprésario est un escroc

Date : 24/07

Synopsis : Ce documentaire captivant retrace l’ascension et la chute de Lou Pearlman, le magnat de la musique qui a créé et exploité quelques-uns des plus grands boys bands des années 90.

Mountain Queen: The Summits of Lhakpa Sherpa – Lhakpa Sherpa : Des sommets de bravoure

Date : 31/07

Synopsis : Dans ce documentaire captivant, la première femme népalaise à avoir conquis l’Everest se lance dans l’ascension du sommet pour la dixième et dernière fois.

LALIGA: All Access – LALIGA : Aux premières loges

Date : Prochainement

Synopsis : Des victoires sur le terrain aux larmes dans les coulisses, cette série documentaire offre un aperçu exclusif de la célèbre ligue de football espagnole.

STAND UP

Chad Daniels: Empty Nester

Date : 16/07

Synopsis : Le nouveau spectacle de stand-up de l’humoriste Chad Daniels.

Hannah Berner: We Ride at Dawn

Date : 09/07

Synopsis : Le nouveau spectacle de stand-up de l’humoriste Hannah Berner.

POUR LES ENFANTS

The Imaginary – L’Imaginaire

Date : 05/07

Synopsis : Quand il se retrouve séparé d’Amanda, Rudger, un ami inventé, doit faire équipe avec des Imaginaires perdus pour revenir jusqu’à elle et ainsi éviter de disparaître.

Wonderoos – Les P’tits Boud’zoos

Date : 15/07

Synopsis : Dans la ville colorée de Zooville, les animaux Kiki, Dewey, Hazzy, Luly et Teshi apprennent à se faire des copains, goûter de nouveaux aliments et franchir d’autres grandes étapes.

The Dragon Prince: Season 6 – Le Prince des dragons : Saison 6

Date : 26/07

Synopsis : Tandis que Callum et Rayla s’efforcent de trouver un moyen de détruire Aaravos, leurs amis affrontent l’insidieuse influence de ce dernier à Xadia et à Katolis.