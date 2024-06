Le remaster de Beyond Good and Evil a une date de sortie (et c’est pour très bientôt)

Beyond Good and Evil 2 semble toujours dans l’impasse (ou en tout cas très loin de la date de sortie), mais les fans du jeu d’origine pourront toujours se consoler avec la version remaster du titre sorti en 2004 sur Xbox. Un nouveau trailer nous annonce en effet que ce remaster « 20th Anniversary Edition » développé par Ubisoft sera disponible le 25 juin prochain sur PC, Xbox Series, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et Xbox One. Une version physique à tirage limité sera disponible le 12 juillet prochain sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, et Switch.



Le trailer dévoile des graphismes en 4K et 60 images par seconde, sachant qu’en plus la BO du jeu a été entièrement réorchestrée. De la belle ouvrage donc, même si cela n’est évidemment pas suffisant pour gommer les 20 années qui nous séparent du jeu original. La DA est au top, mais les graphismes sont datés, et le gameplay a pris un petit coup de vieux derrière la casquette. Pour autant, BG&E était et restera sans doute dans cette version une superbe aventure à vivre.