Le géant Embracer va utiliser l’IA dans ses jeux

Difficile de joueur les étonnés. Quelques lois après un plan de licenciement massif et l’annulation de plusieurs jeux, et quelques jours seulement après la suppression du studio Pieces Interactive, jeté sous le bus suite aux ventes désastreuses du reboot d’Alone in the Dark, le géant Embracer Group, société mère de THQ Nordic, Gearbox Entertainment et Crystal Dynamics, annonce se tourner vers l’IA pour le développement de ses jeux. Dans son rapport annuel, Embracer détaille sa nouvelle politique en matière d’IA, arguant que cette technologie est essentielle pour rester compétitif face aux grands développeurs comme EA, Sony, Square Enix et Ubisoft. L’entreprise affirme que l’IA rationalisera le processus de développement et améliorera les expériences de jeu. L’éditeur reconnait tout de même du bout des lèvres les risques associés à l’IA, tels que la possibilité de résultats non éthiques, biaisés ou incorrects si la technologie n’est pas correctement formée ou utilisée.

« L’IA a la capacité d’améliorer considérablement le développement de jeux en augmentant l’efficacité des ressources, en ajoutant des comportements intelligents, de la personnalisation et de l’optimisation des expériences de jeu », est-il écrit dans ce rapport. « En tirant parti de l’IA, nous créons des expériences plus engageantes et immersives qui offrent à chaque joueur une expérience unique, dynamique et personnalisée. »

La décision d’adopter l’IA intervient après qu’Embracer a licencié 1 500 employés, annulé 80 jeux et fermé des studios comme Volition (et plus récemment Pièces Interactive donc). Embracer a beau promettre que l’IA ne sera pas utilisé pour remplacer l’humain, les évènements récents ont de quoi laisser franchement sceptique…