IA : Ilya Sutskever, ex-directeur scientifique d’OpenAI, fonde la société Safe Superintelligence, Inc

Les génies de l’IA ont décidément du mal à rester en place, même lorsqu’ils tiennent un discours extrêmement sombre voire négatif sur l’avenir de l’intelligence artificielle. Ilya Sutskever, l’ex-directeur scientifique d’OpenAI qui avait demandé la « peau » de Sam Altman parce que ce dernier ne serait pas assez prudent dans son approche de l’IA générative, annonce la création de sa propre société, Safe Superintelligence, Inc (SSI).

Ilya Sutskever à droite sur la photo, Sam Altman à gauche. Sutskever a quitté OpenAI il y a quelques mois pour fonder sa propre société d’IA

Vers une IA super-intelligente… et super-safe ?

L’objectif de cette nouvelle startup est précisé dans un long communiqué. Il s’agit succinctement de mettre au point une super-intelligence, au delà même à terme des capacités humaines, mais dans le total respect de l’être humain et des aspects de sécurité. « SSI est notre mission, notre nom et l’ensemble de notre feuille de route de produits, car c’est notre seul objectif ». précisent les trois fondateurs de la société, Ilya Sutskever, Daniel Gross, et Daniel Levy. Et d’enfoncer le clou : « Nous abordons la sécurité et les capacités en tandem, comme des problèmes techniques à résoudre grâce à une ingénierie révolutionnaire et à des percées scientifiques. Nous prévoyons de faire progresser les capacités aussi vite que

possible tout en veillant à ce que notre sécurité reste toujours en avance. »

Même le modèle commerciale semble sortir des sentiers battus et se distinguer de la concurrence d’OpenAI et consorts : « la sûreté, la sécurité et le progrès sont tous isolés des contraintes commerciales à court terme » précisent les fondateurs. La startup dispose de bureaux et des laboratoires à Palo Alto et à Tel Avi, et une partie des employés est composée d’anciens salariés d’OpenAI mis à la porte ou démissionnaires.

On ne saura pas grand chose de plus sur les technologiques « révolutionnaires » mises au point actuellement par SSI, y compris après que Sutskever se soit exprimé sur sa société dans les colonnes de Bloomberg. Le communiqué se termine par un appel à rejoindre SSI, ce qui semble clairement indiquer que la startup n’en est encore qu’à ses prémisses et que la phase d’embauche est sans doute entamée depuis peu.