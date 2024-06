The Penguin : nouvelle bande-annonce pour la série spin-off de The Batman

The Penguin se dévoile un peu aujourd’hui avec une nouvelle bande-annonce. La série, qui se veut un spin-off du film The Batman, permet de retrouver Colin Farrell dans le rôle d’Oswald Cobblepot/le Pingouin.

Se déroulant immédiatement après les événements du film de 2022, la série de huit épisodes présente le personnage autrefois connu sous le nom d’Oswald Cobblepot et sa montée en puissance dans le monde souterrain de Gotham pour devenir l’un des méchants les plus notoires de l’univers de Batman.

La nouvelle bande-annonce montre le Pingouin rempli de mépris après les événements catastrophiques de The Batman. C’est l’une des raisons pour lesquelles il décide de reprendre la place laissée par Carmine Falcone (John Turturro) après sa mort et de régner sur la pègre de Gotham City. Le trailer révèle également sa stratégie : il profitera du fait que Sofia Falcone (Cristin Milioti) et sa famille sont en deuil de Carmine et cherchent à venger sa mort. La famille fracturée semble être l’occasion parfaite pour lui d’arriver à ses fins.

La série The Penguin sortira en septembre (il n’y a pas encore une date précise) sur la plateforme de streaming Max. Celle-ci est disponible en France depuis quelques jours et se veut le lieu de plusieurs grosses licences (Harry Potter, The Last of Us, Game of Thrones/House of the Dragon, DC Comics, etc).