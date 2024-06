Vérification de l’âge en ligne : Pornhub se retire de 5 nouveaux Etats américains

Pornhub cessera bientôt ses activités dans cinq nouveaux États américains en raison de législations exigeant une vérification de l’âge sur les sites de « divertissement pour adultes ». Cette décision fait suite à une série de lois récemment adoptées par plusieurs états qui obligent les sites pornographiques et autres plateformes à contenu explicite à collecter une preuve de l’âge de leurs utilisateurs. Dans tous les États concernés par ces législations, cela signifie que les utilisateurs devront télécharger une copie de leur permis de conduire ou une autre pièce d’identité gouvernementale, ou s’inscrire à un service tiers de vérification de l’âge pour utiliser des sites comme Pornhub.

Un billet de blog de Pornhub a confirmé cesser bientôt ses opérations dans l’Idaho, l’Indiana, le Kansas, le Kentucky et le Nebraska, et ce dès le mois de juillet prochain. Le site a déjà fermé au Texas la semaine dernière et a également bloqué l’accès dans l’Arkansas, le Mississippi, le Montana, la Caroline du Nord, l’Utah et la Virginie, toujours en réponse à des législations obligeant la vérification de l’âge.

Les législateurs de ces États, du moins ceux qui ont soutenu les lois de vérification de l’âge, affirment que ces règles empêcheront les enfants de voir du contenu explicite. Par exemple, le projet de loi du Kentucky décrit la pornographie comme une « crise de santé publique » avec une « influence corrosive » sur les enfants. En réponse, la société mère de Pornhub, Aylo, a soutenu que cette approche met en danger la vie privée des utilisateurs sans réellement empêcher les mineurs de voir du contenu explicite. Après que la Louisiane ait adopté une loi similaire l’année dernière et qu’Aylo soit resté opérationnel dans l’Etat avec un service de vérification de l’âge soutenu par le gouvernement, le trafic de Pornhub e,n Louisiane a chuté de 80 %.