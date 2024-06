Netflix va arrêter de fonctionner sur des téléviseurs Sony

Netflix fait savoir que son service de streaming ne fonctionnera plus sur plusieurs téléviseurs Sony Bravia, et ce dès le 24 juillet 2024. Le groupe se justifie en parlant de « limites techniques » sans entrer dans les détails.

Sur son site, Netflix indique :

Netflix a annoncé qu’à partir du 24 juillet 2024, l’application Netflix ne serait plus prise en charge par certains téléviseurs LCD Sony BRAVIATM de 2014 en raison de limites techniques. Vous pouvez continuer à utiliser l’application Netflix sur votre téléviseur jusqu’au 23 juillet 2024. Après cette date, elle sera supprimée du menu Applications sur tous les modèles concernés énumérés ci-dessous.

Les téléviseurs Sony Bravia concernés sont :

Série S9 : KD-65S9005B, KD-75S9005B

KDL-48W585B

KDL-40W605B, KDL-48W605B, KDL-60W605B

KDL-32W705B, KDL-32W706B, KDL-42W705B, KDL-42W706B, KDL-50W705B, KDL-50W706B

KDL-32W705C, KDL-40W705C, KDL-48W705C

KDL-42W805B, KDL-42W815B, KDL-42W817B, KDL-42W828B, KDL-42W829B, KDL-50W805B, KDL-50W815B, KDL-50W817B, KDL-50W828B, KDL-50W829B, KDL-55W805B, KDL-55W815B, KDL-55W817B, KDL-55W828B, KDL-55W829B

KDL-60W855B

KDL-55W955B, KDL-65W955B

KD-49X8505B, KD-55X8505B, KD-65X8505B

KD-55X9005B, KD-65X9005B, KD-79X9005B, KD-70X8505B

KD-65X9505B, KD-85X9505B

Que faire si vous avez l’un de ces téléviseurs ? La meilleure solution est de vous tourner vers des clés HDMI (Chromecast, Fire TV, etc) ou boîtiers multimédia (Apple TV, Shield TV, etc). Vous pourrez les connecter à votre TV via le port HDMI et continuer à profiter de Netflix, ainsi que des autres services de streaming.