Starfield : Todd Howard promet des extensions annuelles

Après avoir résisté à un bashing de plusieurs mois (une « trend » vendeuse et bonne pour les vues coco), Starfield repart de plus belle : 14 millions de joueurs au global et une première extension prometteuse – Shattered Space – semblent indiquer que l’acharnement sur le RPG spatial de Bethesda n’aura pas suffi à mettre le jeu à terre. Venu discuter avec le YouTubeur MrMattyPlays, Todd Howard a précisé les dimensions du futur DLC, finalement assez modestes puisqu’on serait dans les eaux du DLC Fallout 4 : Far Harbor. La taille relativement limitée de cette extension aurait en revanche un avantage : « C’est une échelle qui nous correspond bien et qui permet de livrer des extensions narratives annuelles » affirme en effet Todd Howard, qui confirme donc que le studio prévoit de sortir chaque année au moins une extension narrative supplémentaire, sans compter donc les ajouts/modifications relatifs au gameplay ou à l’environnement (nouvelles armes ou nouveaux vaisseaux, améliorations de tel ou tel élément, etc.).



La promesse est belle, mais il faudra sans doute que le jeu parvienne à tenir la durée (le niveau de rétention s’était écroulé sur Steam après quelques mois) pour justifier un investissement de Bethesda. « J’espère qu’on continuera longtemps » déclare le producteur exécutif du studio. Concernant la grogne relative aux missions payantes de la guilde des chasseurs de prime, Todd Howard confirme être au courant du problème… sans promettre de solutions. Quant au review bombing du jeu en cours (un de plus…) suite au mods payants du Creation Club, le sujet n’aura même pas été abordé.